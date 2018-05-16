В Сумах депутата-вымогателя выпустили под залог

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
Напомним: депутату Сумского облсовета Сергею Науменко, который баллотировался на второй срок, сообщено о подозрении в вымогательстве денег у директора коммунального предприятия областного совета. Как установило следствие, деньги ему понадобились на проведение предвыборной агитации. По ходатайству следователей суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей, однако сегодня он освобожден в связи с внесением залога.
Сообщено о подозрении и взят под стражу депутат областного совета, который требовал 4 тыс. долларов США на предвыборную кампанию....
Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Сумской области....
Временно исполняющим обязанности заведующего Сумским отделением Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Засл. проф. Бокариуса назначили Сергея Науменко....