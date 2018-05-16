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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27364

В Сумах депутата-вымогателя выпустили под залог

Депутата Сумского облсовета, которому объявлено подозрение вымогательстве, выпустили под залог.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Напомним: депутату Сумского облсовета Сергею Науменко, который баллотировался на второй срок, сообщено о подозрении в вымогательстве денег у директора коммунального предприятия областного совета. Как установило следствие, деньги ему понадобились на проведение предвыборной агитации. По ходатайству следователей суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей, однако сегодня он освобожден в связи с внесением залога.

Право Сергей Науменко

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