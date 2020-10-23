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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36268

Задержанный по подозрению в совершении разбойного нападения на семью кандидата в депутаты взят под стражу

По ходатайству Сумской областной прокуратуры решением суда второму подозреваемому в разбойном нападении на семью кандидата в депутаты избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напоминаем, что 24 октября в г. Кролевец двое мужчин, одетые в форменную одежду сотрудников полиции, попали в квартиру местного жителя. Нападавшие сразу набросились на хозяина и его жену. Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги начали сопротивляться, началась схватка, а потом и стрельба. Один нападающий убежал, а другого хозяин квартиры задержал.

Задержанному на месте происшествия уже избрана мера в виде содержания под стражей. В то же время продолжались мероприятия, направленные на розыск человека, которому удалось бежать. Благодаря совместным усилиям правоохранителей 30 октября 39-летнего беглеца задержали в Харькове. Он, как и его сообщник, в прошлом имел отношение к правоохранительным органам.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По предварительным данным, нападение совершено по корыстным мотивам и не связано с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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