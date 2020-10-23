В Сумской центр УБД можно обратиться по дополнительным мобильному номеру КУ «Центр участников боевых действий» сообщает, что для удобства получателей услуг, отныне можно проконсультироваться или оставить свое обращение по дополнительному мобильным номером.

Кроме номера: (050) 1079453 действует также тел.: (068) 1079453. Заявления, документы или сообщения можно прислать на электронную почту: centrubd@ukr.net. График работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу с 8:00 до 16:00.