В Украине могут ввести "черную зону" карантина вместо локдауна В Украине обговаривают вопрос введения "черной зоны" карантина

В Украине могут ввести "черную зону" карантина. Эту идею будут обговаривать на заседании Кабинета министров 4 ноября. Такую информацию опубликовала журналистка Соня Кошкина, ссылаясь на свои источники в правительстве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Журналистка отмечает, что речь не идет о полном локдауне в стране, но будет внесено предложение установить так называемую черную зону. В ней остановится все - транспорт, работа учебных заведений, кафе, ресторанов и т.д.

"К уже существующему перечню "зон" для регионов добавят еще одну. Условное название "черная". Подчеркиваю: пока условное - то, что в работе используют, формально, конечно, поспокойнее как-то назовут. Критерии еще разрабатывают, но основной - полная заполняемость коек. Вот, в черной зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", - сообщила Кошкина.

В остальных зонах могут ввести "карантин выходного дня". Он будет действовать с вечера пятницы до пяти утра понедельника. Будут работать только аптеки и продуктовые зоны, если это решение все-таки примут.

По словам журналистки, на совещании прозвучит идея в Киеве отдать под эпидемические нужды "Феофанию".

"Там тысяча коек, достаточно кислорода и укомплектован персонал. Ни копейки бюджетных денег и никакие "мобильные госпиталя" разворачивать не нужно. Президенту идея очень понравилась. Шмыгаль тоже поддержал. Но нашлись, понятно, противники. Посмотрим, чья возьмет", - написала Кошкина.

Напомним, что 2 ноября в Украине начали действовать новые зоны карантина. В "красную" зону входят 11 областных центров, почти вся страна "оранжевая".