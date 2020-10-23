5 случаев, когда кредит - действительно идеальное решение Идея Банк известен среди клиентов не только как надежный банк, который гарантирует качество обслуживания, надежность, сохранность и приумножение средств на депозитах, но и банк, который кредитует на различные потребительские нужды.

Многие наши земляки уже воспользовались возможностью и оформили в этом банке кредит для решения и своих ежедневных задач, и больших планов. Многие из них - берут кредиты повторно, и банк всегда готов подстраховать надежных клиентов.

Именно сейчас банк приготовил новое предложение для новых клиентов: кредит наличными «На старт».

Для того, чтобы получить деньги, нужно взять только паспорт и ИНН и посетить отделение Идея Банка. Банк соблюдает все санитарные нормы в каждом городе, где работает и продолжает обслуживание клиентов.

В каких жизненных ситуациях новый кредит точно выручит

Телевизор по акции - уже сейчас

Вы намерены приобрести, например, новый телевизор и встречаете акцию: телевизор на 30% дешевле, чем вы рассчитывали. Быстро и без проволочек воспользоваться акцией можно, получив кредит в банке.

Спешный ремонт стиральной машины

Вдруг сломалась стиральная машина, холодильник, кухонная плита или авто, на котором зарабатываете себе на жизнь - выбирать не приходится, нужен срочный ремонт. Здесь заплатить просто необходимо и как раз банк может выручить.

Не хотите обременять родных

Часто происходят ситуации, когда нужны деньги, но говорить о своих расходах родным и близким не хочется. А вот банк может выдать средства без лишних вопросов. Конечно, при условии, что вы имеете хорошую кредитную историю, то есть предыдущие кредиты погашали очень добросовестно.

Комфорт дома, когда хочется

В последние полгода многие из нас круглосуточно находятся в квартире или доме. Новый цвет стен, удобная мебель или проще - чайник и полочка для посуды, которые давно хотелось. Самое время реализовать желаемое!

Средства дома на диване

Если нужны деньги, но нет возможности или желания выходить из дома, банк поможет оформить кредит дистанционно. Для этого нужно зайти на сайт и оформить заявку, банк позвонит, а наличные доставит курьер.

Если вы сейчас в такой ситуации, и финансовая поддержка будет в случае именно сейчас - Идея Банк готов стать вашим партнером.

Обращайтесь в отделение Идея Банка в своем городе!

г Сумы, ул. Козацкий Вал, 1 054-261-22-29

Основные условия и преимущества кредита наличными «На старт»: