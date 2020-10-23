5 случаев, когда кредит - действительно идеальное решение

Многие наши земляки уже воспользовались возможностью и оформили в этом банке кредит для решения и своих ежедневных задач, и больших планов. Многие из них - берут кредиты повторно, и банк всегда готов подстраховать надежных клиентов.
Именно сейчас банк приготовил новое предложение для новых клиентов: кредит наличными «На старт».
Для того, чтобы получить деньги, нужно взять только паспорт и ИНН и посетить отделение Идея Банка. Банк соблюдает все санитарные нормы в каждом городе, где работает и продолжает обслуживание клиентов.
Вы намерены приобрести, например, новый телевизор и встречаете акцию: телевизор на 30% дешевле, чем вы рассчитывали. Быстро и без проволочек воспользоваться акцией можно, получив кредит в банке.
Вдруг сломалась стиральная машина, холодильник, кухонная плита или авто, на котором зарабатываете себе на жизнь - выбирать не приходится, нужен срочный ремонт. Здесь заплатить просто необходимо и как раз банк может выручить.
Часто происходят ситуации, когда нужны деньги, но говорить о своих расходах родным и близким не хочется. А вот банк может выдать средства без лишних вопросов. Конечно, при условии, что вы имеете хорошую кредитную историю, то есть предыдущие кредиты погашали очень добросовестно.
В последние полгода многие из нас круглосуточно находятся в квартире или доме. Новый цвет стен, удобная мебель или проще - чайник и полочка для посуды, которые давно хотелось. Самое время реализовать желаемое!
Если нужны деньги, но нет возможности или желания выходить из дома, банк поможет оформить кредит дистанционно. Для этого нужно зайти на сайт и оформить заявку, банк позвонит, а наличные доставит курьер.
Если вы сейчас в такой ситуации, и финансовая поддержка будет в случае именно сейчас - Идея Банк готов стать вашим партнером.
Обращайтесь в отделение Идея Банка в своем городе!
г Сумы, ул. Козацкий Вал, 1 054-261-22-29
Основные условия и преимущества кредита наличными «На старт»:
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• Понятные условия - только ставка. Другие платежи - отсутствуют
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• Сумма кредита - до 30 000 грн
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• Предварительное решение - 30 мин.
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• Срок - от 12 до 24 мес.
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• Погашение - ежемесячно (аннуитет)
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• Минимальный пакет документов - паспорт и ИНН
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• Годовая ставка - 50% без страховки и комиссий для обслуживания
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• Возраст заемщика - от 23 до 74 лет на момент окончания договора
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• Реальная годовая процентная ставка - 63,21% (рассчитано сумму кредита от 10 000 грн, срок - 12 мес.