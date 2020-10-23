Сегодня «Сумы» попытаются пройти в полуфинал Кубка Украины (трансляция) Сегодня, 4 ноября, пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Сумы» в Миргороде сыграет против «Олимпии» из Савинцев, которая в прошлом сезоне выиграла кубок. Первый матч завершился вничью 2:2.