Сумчане ходят в суды с пистолетами, заточками и баллончиками с газом В течение октября судебные охранники Сумщины предупредили 76 попыток незаконного проноса в помещения судов опасных для окружающих предметов и вещей.

Некоторые посетители продолжают пренебрегать запретом, действующим в судах, и приходят в органы Фемиды с предметами, категорически запрещенными к проносу. Так, в прошлом месяце среди запрещенных предметов, которые пытались пронести в суд, первое место заняли: ножи, ножницы, заточки и другие колюще-режущие предметы - 58 случаев, на втором - 13 баллончиков, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия. А на третьем - 4 единицы пневматического оружия.

Охранники Фемиды напоминают всем посетителям судебных учреждений, что в помещения органов и учреждений системы правосудия запрещается пропускать лиц с боеприпасами, огнестрельным, газовым оружием и устройствами для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивого или раздражающего действия, наркотическими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами, с колюще-режущими предметами.

Не стоит приносить в помещения судов и органов системы правосудия вещи повышенной опасности. Заранее учитывайте это во время посещения судебных учреждений.