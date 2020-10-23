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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48151

Ситуація на ринку праці Сумщини контрольована й знаходиться під пильним оком фахівців служби зайнятості

Про ситуацію на ринку праці в умовах введення карантинних заходів у зв’язку із запобіганням поширення COVID-19 поінформував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний під час засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями Сумщини та обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, що відбулося під головуванням заступника голови облдержадміністрації Сергія Баннікова.

«У поточному році на зростання чисельності зареєстрованих безробітних вплинула ситуація, яка склалася в країні, пов’язана з введенням карантину, спрямованого на запобігання і поширення коронавірусної хвороби, - зазначив у вступному слові Володимир Підлісний, - та служба зайнятості застосувала всі важелі аби зняти напругу на ринку праці області».

За словами посадовця послугами обласної служби зайнятості у січні-жовтні 2020 року скористалися 43,1 тис. безробітних громадян, які шукали роботу, що на 14% більше проти 10 місяців минулого року. Допомогу по безробіттю отримували 38,3 тис. осіб., протягом минулого року - 30,7 тис.  (збільшення становило 25%). За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 16,4 тис. осіб, зокрема, 13,7 тис. зареєстрованих безробітних.

З початку дії карантину (з 12 березня) і по 31 жовтня статус безробітного отримали 22 тис. осіб, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Працевлаштовано 12,3 тис. громадян, з них  11,3 тис. -  особи, які мали статус безробітного.

На період дії карантину та протягом 30 днів після його завершення підвищено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1 000 грн.

З метою збереження робочих місць та запобігання зростання безробіття запроваджено механізм підтримки працівників у період карантину. Так, роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином, надається допомога по частковому безробіттю. на строк зупинення (скорочення) діяльності підприємства, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

На сьогодні роботодавцями подано 11,9 тис. пакетів документів. Прийнято 11,7 тис. позитивних рішень для охоплення виплатами 17,2 тис. громадян. Фінансова підтримка представникам малого та середнього бізнесу склала близько 100 млн грн.

«Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Надавався повний спектр послуг, в межах карантинних обмежень. Отже, ситуація на ринку праці контрольована й знаходиться під пильним оком фахівців служби зайнятості», - зауважив Володимир Підлісний.

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