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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31453

Под Сумами ГАЗель «слетела» в кювет: пострадала пассажирка

На трассе Сумы-Юнаковка, в результате съезда автомобиля «ГАЗель» с проезжей части в кювет пострадала его пассажирка.

На место ДТП оперативно прибыла следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Водитель объяснил работникам полиции, что его ослепили фары встречной машины, поэтому он не справился с управлением и «вылетел» в кювет.

Сам 55-летний мужчина получил медицинскую помощь на месте, а его спутница была госпитализирована в хирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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