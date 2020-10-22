Под Сумами ГАЗель «слетела» в кювет: пострадала пассажирка

На место ДТП оперативно прибыла следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Водитель объяснил работникам полиции, что его ослепили фары встречной машины, поэтому он не справился с управлением и «вылетел» в кювет.
Сам 55-летний мужчина получил медицинскую помощь на месте, а его спутница была госпитализирована в хирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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