Под главой Сумской ОГА зашаталось кресло Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в руководстве областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Об этом он заявил на очередном заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«В контексте развития регионов хочу поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы руководителей облгосадминистраций. Сегодня состоится согласования ряда кадровых решений по Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что в Украине нет касты неприкасаемых и, если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу, или где-то «недотягивает», будут кадровые изменения.