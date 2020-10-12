В Конотопе жертвой мошенников стала пожилая женщина Жертвой мошенников на этот раз стала местная пенсионерка. Злоумышленники вновь использовали старую мошенническую схему, с «сыном», которому срочно нужны деньги на лечение и выманили у женщины все ее сбережения.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась 72-летняя жительница районного центра и сообщила полицейским, что еще в октябре ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись врачом, рассказал, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и на его лечение срочно нужна большая сумма денег. Через мгновение в трубке послышался голос, действительно похожий на голос сына. Неизвестный, называя женщину мамой, просил ее передать мужчине, которого он сейчас пришлет, все имеющиеся дома деньги. Женщина выполнила все указания «сына», и у дверей собственной квартиры передала неизвестному пакет с деньгами.

Лишь впоследствии женщина сама позвонила сыну, который живет в другой стране и удостоверилась, что у него все в порядке, и в ДТП он не попадал.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его место нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.