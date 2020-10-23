ФК «Сумы» вылетел из Кубка Украины Сегодня, 4 ноября, проходят ответные поединки ¼ финала кубка Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Сумы» в Миргороде играл с действующим обладателем этого трофея - ФК «Олимпия» (Полтавская область). Со счетом 2:1 сумчане уступили, и по сумме двух матчей (3:4) выбыли из борьбы за Кубок.