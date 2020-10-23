В Шостке полицейские накрыли нелегальную автозаправку Действовала заправочная станция в хозяйственном помещении, которое вероятно принадлежит одному из предприятий Шостки.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Шосткинского отдела полиции получили информацию, что на территории одного из микрорайонов Шостки функционирует нелегальная автозаправка. Полицейские не стали медлить и посетили указанный адрес с обыском.

«В хозяйственном помещении, которое вероятно принадлежит одному из шосткинских предприятий, находилась функционирующая автозаправочная колонка, а около нее - шесть емкостей с топливной веществом, одна была подключена, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Каких-либо документов на функционирование автозаправки присутствующие в помещении граждане нашим сотрудникам не предоставили».

Правоохранители изъяли достаточное количество вещественных доказательств, чтобы доказать существование и функционирование заправочной станции.

В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают владельца автозаправки. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.