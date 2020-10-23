Стали известны окончательные результаты выборов в Тростянце Сегодня, 4 ноября, Тростянецкая городская территориальная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов городского головы и депутатов Тростянецкой объединенной территориальной громады.

Выборы Тростянецкого городского головы:

- Бова Юрий Анатольевич - 65,14%;

- Мирошниченко Николай Васильевич - 22,06%;

- Бурлака Владимир Николаевич - 4,95%;

- Водопьян Евгений Вячеславович - 3,40%;

- Заяц Оксана Юрьевна - 3,21%;

- Зорина Любовь Николаевна - 1,21%.

Всего приняло участие в голосовании 10 164 избирателя, 120 бюллетеней признаны недействительными.

Выборы депутатов Тростянецкой городского совета:

- «Сила Людей» - 50,71%;

- «Наш край» - 19,20%;

- «Слуга народа» - 8,57%;

- «ОПЗЖ» - 7,85%.

По результатам выборов политическая партия «Сила людей» в новом депутатском корпусе будет иметь 14 мандатов, «Наш край» - 6, в «ОПЗЖ» - 3, и в «Слуга народа» - 3 депутатских мандата. Остальные политические партии 5% проходной барьер не преодолели. Всего приняло участие в голосовании 10166 избирателей, 585 бюллетеней признаны недействительными.