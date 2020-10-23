Стали известны окончательные результаты выборов в Тростянце

Выборы Тростянецкого городского головы:
- Бова Юрий Анатольевич - 65,14%;
- Мирошниченко Николай Васильевич - 22,06%;
- Бурлака Владимир Николаевич - 4,95%;
- Водопьян Евгений Вячеславович - 3,40%;
- Заяц Оксана Юрьевна - 3,21%;
- Зорина Любовь Николаевна - 1,21%.
Всего приняло участие в голосовании 10 164 избирателя, 120 бюллетеней признаны недействительными.
Выборы депутатов Тростянецкой городского совета:
- «Сила Людей» - 50,71%;
- «Наш край» - 19,20%;
- «Слуга народа» - 8,57%;
- «ОПЗЖ» - 7,85%.
По результатам выборов политическая партия «Сила людей» в новом депутатском корпусе будет иметь 14 мандатов, «Наш край» - 6, в «ОПЗЖ» - 3, и в «Слуга народа» - 3 депутатских мандата. Остальные политические партии 5% проходной барьер не преодолели. Всего приняло участие в голосовании 10166 избирателей, 585 бюллетеней признаны недействительными.