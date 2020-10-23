ФК «Виктория» с Сумщины в полуфинале Кубка Украины Сегодня, 4 ноября, прошли повторные игры ¼ финала Кубка Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Виктория» из Николаевки играла дома с ФК «Волчанск» с Харьковщины. После «сухой» ничьи в гостях дома нашим землякам удалось победить 2:0 благодаря голам Аржанова и Черникова. «Виктория» выходит в полуфинал.