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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57117

Сумские футболистки выиграли в Лиге чемпионов

В поединке стартового раунда Лиги чемпионов среди женщин сезона 2020/2021 харьковский «Жилстрой-2» уверенно обыграл армянский «Алашкерт».

Согласно жеребьевке первого отборочного раунда чемпион и обладатель Кубка Украины «Жилстрой-2» с сумчанкой Екатериной Самсон в воротах и ахтырчанкой Яной Калининой ы нападении проводил одноматчевую дуэль дома. Поединок без зрителей состоялся на киевском НТК им. В. Банникова.

Подопечные Натальи Зинченко вышли вперед уже на 6-й минуте - Филенко по подбору после углового попала в створ, а Андреасян выпустила мяч за линию ворот. Харьковчанки продолжили владеть игровым преимуществом, раз за разом нанося удары по воротам. В одном из эпизодов Калинина попала в перекладину.

В конце первого тайма «Жилстрой-2» утроил свое преимущество. Сначала Калинина реализовала пенальти, заработанный Триль, а затем Малахова сместилась с левого угла чужой штрафной и классным ударом опрокинула голкипера.

Сразу после перерыва Калинина оформила дубль, замкнув передачу Малаховой после успешного командного прессинга. Вскоре Титова реализовала пенальти, назначенный за фол против Панцулая. На 56-й минуте шестой мяч в ворота армянок отправила Андрухив, воспользовавшись отличной передачей Панцулая.

А в конце встречи хет-триком отметилась сама Панцулая. Сначала Натия воспользовалась ошибкой соперниц, а позже замкнула две передачи с правого фланга. В итоге харьковчанки отправили в ворота соперниц девять мячей и прошли в следующую стадию. Соперник украинок определится 6 ноября.

Женская Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд

4 ноября. Киев. НТК им. В. Банникова.

«Жилстрой-2» (Украина) - «Алашкерт» (Армения) - 9:0 (3:Innocent

Голы: Филенко (6), Калинина (38, с пенальти, 46), Малахова (42), Титова (50, с пенальти), Андрухив (56), Панцулая (78, 81, 87).

«Жилстрой-2»: Самсон, Филенко (Мохнач, 56), Подольская (Котик, 71), Корсун, Сирмай (Колещук, 71), трилен, Панцулая, Андрухив, Калинина (к), Малахова (Хайрулина, 57), Кравчук (Титова, 46).

«Алашкерт»: Андреасян, Карапетян, Егян (Мехрабян, 90), Сахинова, Халатян (Мовсесян, 74), Чопикян (Бадалян, 65), Казарян, Пизлова, АртИн, Асатрян (к) (Хачатрян, 65), Гукасян.

Предупреждены: Кравчук (28), Калинина (52), Колещук (83) - Мовсесян (77).

Спорт
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