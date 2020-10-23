В Сумах целую ночь выбирали меру пресечения фотографу-педофилу с Полтавщины О заседании, которое длилось целую ночь, рассказала пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

«С 15.00 2 ноября до 7.00 утра 3 ноября в Ковпаковском районном суде г. Сумы продолжалось судебное заседание, на котором рассматривался ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей известного фотографа, который подозревается в ряде преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Подозреваемый заявлял отводы прокурору, судье, сменил трех адвокатов, жаловался на состояние здоровья и т.д. К нему приезжала скорая медицинская помощь, ему вызвали адвокатов из Полтавы, для него привлекали защитников на безвозмездной основе, но все же на утро обвиняемому выбрали меру пресечения - содержание под стражей без права на залог. Поэтому, несмотря на попытки подозреваемого любым способом оказаться на свободе, при принципиальной позиции прокуратуры и суда новый 2021 год он встретит за решеткой», - написала она в Фейсбуке.

Напоминаем, что 31-летнего мужчину правоохранители задержали 2 августа 2020 года после того, как он приехал в Сумскую область к 9-летней девочки, с которой познакомился в интернете. Мужчина пообещал свозить ее в «Макдональдс», однако отвез на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Пока он находился в СИЗО, следствием установлено еще четыре девочки, с которыми он совершал развратные действия. В момент совершения преступлений им было от 9 до 12 лет. Одного ребенка он под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру в Киеве. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. С четвертой подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде.

Вместе с тем, во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли огнестрельное оружие и восемнадцать патронов.

Действия подозреваемого отныне квалифицированы по:

- ч. 4 ст. 152 УК Украины - совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело человека, не достигшего четырнадцати лет;

- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие, совершенное повторно;

- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;

- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Досудебное следствие, которое осуществляется Сумским отделом полиции, продолжается. За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.