ОСМД в Сумах подали в суд на горсовет, потому что не попали в список ремонтов лифтов 120 тыс. гривен совладельцы дома в Сумах потратили на экспертизу лифтов. Однако, дом в перечень адресов, где по программе софинансирования лифты должны ремонтировать, не попал.

Дом по улице Новоместенская, 10А построили в 2002 году. Лифты, которые сюда установили, - конца 80-х - начала 90-х годов выпуска. Срок их эксплуатации закончился, поэтому решили заменить их на новые, говорит глава ОСМД Надежда Немцова, пишет Суспільне.

«Мы сделали экспертизу лифтов за наши деньги, обследование шахт, сделали все документы по четырем подъездам. Вышло это нашим жителям - 120 тыс. грн примерно. Нет никаких замечаний по нашим документам, но городской совет принимает решение – попадают ОСМД, которые эту программу не выполнили, а только там зарегистрировались, попали первые. А мы все выполнили, что было в требованиях программы, но нас там не оказалось», - рассказала руководительница ОСМД.

Также в список капремонтов лифтов по программе «90/10» не попали их соседи с ул. Новоместенская, 12. Там хотели заменить два подъемника. Здесь люди потеряли 60 тыс. грн через по той же причине.

Сейчас оба объединения совладельцев подали в суд по защите своих прав и признании противоправными действий департамента инфраструктуры, рассказал глава Ассоциации ОСМД «Сумщина» Роман Гученко.

«Сейчас людские средства, можно сказать, пропали. Те, что были потрачены по одному дому 120 тыс., по другому 60 тыс. на изготовление проектно-сметной документации, обследование шахты лифта, экспертизы», - считает Гученко и добавляет, что порядок использования средств на ремонт лифтов изменили, по его мнению, с «нарушением регламента».

«Но мы считаем, что это не последний суд. Будет еще один - по обязательствам Сумского городского совета, непосредственно эти два дома профинансировать», - говорит Гученко.

Заявление на капремонт лифтов в этих домах в департаменте инфраструктуры города зарегистрировали 14 февраля 2020 года, говорит Роман Гученко.

На сайте Сумского горсовета обнародовали другой список. По нему, оба ОСМД обратились с заявлениями в мае. Ранее на сайте мэрии написали, что в 2021 году планируют капитально отремонтировать в Сумах 100 лифтов.

21 октября на сессии Сумского горсовета депутаты изменили расходы бюджета на реализацию отраслевых программ. На капремонт, замену и модернизацию лифтов запланировали потратить более 15 млн 300 тыс. грн. Из общего фонда приняли более 130 тыс. грн, остальные - из специального (в том числе бюджета развития).

О каких 100 лифтах говорится, и войдут ли в список капремонтов те, которые не попали в него в этом году - неизвестно, потому что в департаменте инфраструктуры это не комментируют, сказала пресс-секретарь Сумского горсовета Ольга Семенистая.