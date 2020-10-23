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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30233

В Сумах не собираются добавлять ковидные койки вне больниц

В Сумах не собираются разворачивать койки для больных коронавирусом в неприспособленных помещениях.

Об этом рассказала начальница городского отдела здравоохранения Елена Чумаченко, пишет Суспільне. По ее словам, необходимости размещать больных вне больниц в Сумах нет, так как койки для госпитализации в городе есть, и в районы больных не возят.

«Сейчас 175 коек функционирует в 5-й городской больнице, планируется увеличить их до 200. Для того, чтобы развернуть эти 25 коек, сейчас выделены средства из государственного бюджета на дополнительное проведение кислородных систем. Дополнительно еще 30 будет развернуто в 4-й городской больнице», - рассказала Чумаченко.

В госпитале для ветеранов развернуто, по ее словам, 50 коек, и также выделены средства из государственного бюджета на приобретение кислородных систем и кислородных концентраторов. Это заведение максимально сможет принять 170 больных.

«На этапе завершения работы по кислородной системе центральной районной больницы, которая также будет привлечена для помощи больным COVID. Сейчас такого напряжения нет, немножко оно спало, не в связи с тем, что уменьшилось количество госпитализаций, а в связи с тем, что мы развернули дополнительной койки в 5-й больнице и открылся госпиталь», - рассказала чиновница.

По словам Елены Чумаченко, по состоянию на 4 ноября заняты около 82% коек для больных коронавирусом. Это без учета коек для детей. Если их учесть, то процент будет меньше.

Общество Коронавирус

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