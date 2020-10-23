В Сумах назначили мэрские дебаты Дебаты кандидатов на мэрское кресло назначили на 13 ноября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил один из кандидатов Вадим Акперов.

«Представители моей команды провели переговоры с представителями штаба Александра Лысенко.

Дебатам быть!

Утвердили дату и время: пятница, 13 ноября, 19:15.

Будет жарко - не пропустите.

У меня очень много вопросов к действующему городскому голове.

А что именно спросили бы вы?», - написал он.

Дебаты пройдут на Суспільному.

Напомним: на дебаты перед первым туром Александр Лысенко не прищел, Вадим Акперов, который ка краз тогда болел коронавирусом, был в режиме онлайн.