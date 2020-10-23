В Сумах назначили мэрские дебаты

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил один из кандидатов Вадим Акперов.
«Представители моей команды провели переговоры с представителями штаба Александра Лысенко.
Дебатам быть!
Утвердили дату и время: пятница, 13 ноября, 19:15.
Будет жарко - не пропустите.
У меня очень много вопросов к действующему городскому голове.
А что именно спросили бы вы?», - написал он.
Дебаты пройдут на Суспільному.
Напомним: на дебаты перед первым туром Александр Лысенко не прищел, Вадим Акперов, который ка краз тогда болел коронавирусом, был в режиме онлайн.