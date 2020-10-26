Сегодня пройдет «Золотой» матч чемпионат Сумщины по футболу (трансляция) Сегодня, 5 ноября, в Николаевке пройдет матч за первое место в высшей лиге чемпионата Сумщины по футболу.

В 13:00 на поле выйдут ФК «Тростянец» и ФК «Нефтяник» (Ахтырка), которые по итогам двухкругового турнира набрали равное количество очков. Матч пройдет без болельщиков.