На Сумщине за сутки от коронавируса умерло 17 человек За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 211 летальных случаев.

Из них 17 (рекорд) - за прошедшие сутки: Сумы – 6, Белопольский район, Конотоп, Ромны – по 2, Кролевецкий, Недригайловский, Роменский, Сумской, Лебедин – по 1.