В Ахтырке заложили фундамент храма Покровы Воинской 4 ноября на территории военной части А0563 был заложен фундамент под строительство храма Покровы Воинской.

Место под строительство освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий, ему сослужили секретарь епархии митрополит протоиерей Петр Попадинец, старший военный священник о. Андрей Бринчак и духовенство епархии.

Представители церкви поблагодарили командиру военной части полковнику Денису Дикому, пишет Ахтырский городской портал.

«Армия и Церковь - единые в своей вере! Вера - это сильный дух военнослужащих. Вера - это уже первый шаг к победе. Вера - всегда с нами!» - написали на странице фейсбук вч А0563.