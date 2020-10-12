Сумчане голосуют за запрет маршруток На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перевод общественного транспорта на автобусы».

«Разработать план на пять лет по переводу общественного транспорта на автобусы на 24 и больше сидячих места.

Безответственные местные власти уже несколько десятилетий не занимается этим вопросом.

Требуем разработать план с конкретными сроками исполнения.

Маршрутные такси не соответствуют требованиям общества. Водители, в основной массе, не соответствуют требованиям сервиса. Среди них процветает хамство и непрофессионализм вождения транспорта, перевозящего людей.

Перевозчик должен обеспечить движение транспорта до 22.00.

В последнее время перевозчики не обеспечивают движение транспорта после 21.00, особенно в направлении Аэропорта, Барановки, Химгородка, Белопольского шоссе, Тополянской, Прокофьева.

Ночью обеспечить движение общественного транспорта раз в час по основным направлениям (Роменская, проспект Курский, Героев Крут, Барановка, Химгородок, Аэропорт, Белопольское шоссе) по тарифу в пятикратном размере тарифа», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.

По состоянию на 5 ноября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.