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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59832

Сумчане голосуют за запрет маршруток

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перевод общественного транспорта на автобусы».

«Разработать план на пять лет по переводу общественного транспорта на автобусы на 24 и больше сидячих места.

Безответственные местные власти уже несколько десятилетий не занимается этим вопросом.

Требуем разработать план с конкретными сроками исполнения.

Маршрутные такси не соответствуют требованиям общества. Водители, в основной массе, не соответствуют требованиям сервиса. Среди них процветает хамство и непрофессионализм вождения транспорта, перевозящего людей.

Перевозчик должен обеспечить движение транспорта до 22.00.

В последнее время перевозчики не обеспечивают движение транспорта после 21.00, особенно в направлении Аэропорта, Барановки, Химгородка, Белопольского шоссе, Тополянской, Прокофьева.

Ночью обеспечить движение общественного транспорта раз в час по основным направлениям (Роменская, проспект Курский, Героев Крут, Барановка, Химгородок, Аэропорт, Белопольское шоссе) по тарифу в пятикратном размере тарифа», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.

По состоянию на 5 ноября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Маршрутки Петиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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