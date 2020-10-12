Сумчане голосуют за запрет маршруток

«Разработать план на пять лет по переводу общественного транспорта на автобусы на 24 и больше сидячих места.
Безответственные местные власти уже несколько десятилетий не занимается этим вопросом.
Требуем разработать план с конкретными сроками исполнения.
Маршрутные такси не соответствуют требованиям общества. Водители, в основной массе, не соответствуют требованиям сервиса. Среди них процветает хамство и непрофессионализм вождения транспорта, перевозящего людей.
Перевозчик должен обеспечить движение транспорта до 22.00.
В последнее время перевозчики не обеспечивают движение транспорта после 21.00, особенно в направлении Аэропорта, Барановки, Химгородка, Белопольского шоссе, Тополянской, Прокофьева.
Ночью обеспечить движение общественного транспорта раз в час по основным направлениям (Роменская, проспект Курский, Героев Крут, Барановка, Химгородок, Аэропорт, Белопольское шоссе) по тарифу в пятикратном размере тарифа», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.
По состоянию на 5 ноября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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