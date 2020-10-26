В Сумах проверили улицу Горького на доступность Улица Горького для маломобильных групп граждан это тот еще квест.

Об этом пишут в группе Inclusion Sumy в Фейсбуке.

«Например, пройти беспрепятственно от перекрестка с Горького-Металлургов-Леваневского до моста через р. Сумка с правой стороны вообще невозможно. Спуститься можно только по лестнице, а бетонный заезд недоступен и опасен. Единственный вариант - пройти через нерегулируемый пешеходный переход возле «Эко-маркета» на другую сторону улицы. Но и там ждут барьеры. Время от времени есть доступные небольшие отрезки, но в целом путь очень неоднороден. Местами слишком рискованный. Высота бордюров на отдельных переходах просто поражает. Тактильные элементы для лиц с нарушением зрения отсутствуют везде», - говорится в сообщении.