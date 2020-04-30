В Сумах будут судить изготовителей нелегального антисептика Группу из трех человек будут судить за незаконное изготовление на предприятии в г. Сумы антисептика из сырья сомнительного качества.

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые организовали подпольный цех по незаконному производству подакцизных товаров (ч. 3 ст. 28 / ч. 2 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемые устроили на предприятии в г. Сумы цех, где без соответствующей лицензии из недоброкачественного сырья (растворителя) изготавливали этиловый спирт, который в дальнейшем использовали для изготовления косметических средств, в том числе антисептика для обработки рук. Установлено, что с начала противоправной деятельности дельцы успели изготовить и реализовать около 5 тыс. л антисептического средства, на этикетках которого указывали недостоверную информацию о его составе.

В то же время во время обыска на производстве 5 июня 2020 года обнаружено и изъято оборудование, обеспечивающее изготовление этилового спирта, 10600 л сырья для его изготовления и 170 л незаконно изготовленной спирта. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 3 млн грн.

Деятельность группы лиц прекращено налоговой милицией Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.