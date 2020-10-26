В Минздраве анонсировали ужесточение карантина в Украине Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня Минздрав хочет предложить Кабмину установить дополнительные карантинные ограничения.

«Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи, чтобы это не влияло на экономику нашего государства. Также хотим попросить правительство запретить проведение всех массовых мероприятий. Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов», — отметил главный санврач.

Кроме того, Минздрав будет рекомендовать заведениям ввести отдельное время для обслуживания пожилых людей.

По его словам, именно у людей в возрасте старше 60 лет наиболее тяжело протекает коронавирусная болезнь.