Поліція Сумщини радить мисливцям дотримуватися правил безпеки на полюванні Головною умовою безпеки користування мисливською зброєю є міцні знання, чітке виконання правил поводження зі зброєю та сувора дисципліна під час полювання.

Полювання з використанням вогнепальної мисливської зброї дозволяється лише особам, які в установленому порядку одержали дозвіл від поліції на право користування цією зброєю.

Документами на право полювання є: посвідчення мисливця; щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозвіл на добування мисливських тварин; відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю; паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі їх використання під час полювання.

Поліція нагадує, що зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і представляти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

На полюваннях найчастіше вбиває людей «незаряджена» зброя, вірніше та, що вважалася незарядженою. Тому за будь-яких обставин необхідно поводитися з нею так, ніби вона не тільки заряджена, а й знята із запобіжника.

Головною умовою безпеки користування мисливською зброєю є міцні знання, чітке виконання правил поводження зі зброєю та сувора дисципліна під час полювання.

Вогнепальна мисливська зброя повинна зберігатись в місцях постійного проживання власника в надійних металевих ящиках, що виготовляються промисловістю спеціально для зберігання зброї, в розібраному стані, зі спущеними курками, окремо від бойових припасів. До зброї не повинні мати доступу сторонні та діти.

Стрільба і знаходження із зарядженою зброєю в населених пунктах, а також поблизу них, ближче 200 метрів від жилих приміщень, категорично заборонена.

Категорично забороняється виїзд мисливців до місця полювання з несправною і незареєстрованою зброєю.

Забороняється: наставляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона не заряджена; передавати іншим особам, за виключенням перевіряючих осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, при цьому попередньо перевірити і розрядити її; здійснювати стрілянину без потреби.

Під час заряджання і розряджання зброї дуло її повинно бути направлене догори або до землі. При користуванні транспортом для прибуття до місця полювання зброя повинна бути розрядженою і знаходитись в чохлі. При подоланні перешкод (канави, загорожі, струмки) – зброю необхідно розрядити і переносити в розкритому вигляді. Ніколи не тримайте зброю дулом до себе під час виходу з човна, машини інших видів транспорту. При наближенні до населеного пункту (за 200 м), місця відпочинку, збору, мисливець зобов’язаний розрядити зброю. Особливої обережності мисливець повинен дотримуватись при стрільбі в заростях. Забороняється стріляти “на шум”, по цілі, яку нечітко видно (під час туману, при сильному снігопаді, в сутінках, проти сонця та ін.) При стрільбі мисливець повинен бути дуже обережним, попередньо впевнитись, що поблизу, в напрямку пострілу немає людей і домашніх тварин. Необхідно завжди враховувати, що неподалік можуть знаходитись люди, які збирають гриби, ягоди, випасають худобу. При полюванні в густому лісі, очереті, горах, необхідно бути особливо уважним, дотримуватись взятого напрямку, частіше підтримувати зв’язок з іншими мисливцями. Після пострілу необхідно перевірити, чи не залишилось в каналах дула пижів, прокладок, частин розірваних гільз. Це вбереже рушницю від розриву дула, а мисливця і оточуючих його людей від можливого поранення.

При колективному полюванні кожен мисливець повинен знати умови даного полювання, суворо дотримуватись правил безпеки при поводженні зі зброєю. Категорично забороняється перед полюванням і під час полювання вживати спиртні напої! Мисливець в нетверезому стані – злочинець. Особи в нетверезому стані до полювання не допускаються!

Пам’ятайте! Життя – найцінніша річ. Тому не нехтуйте правилами техніки безпеки при поводженні з мисливською зброєю.

Відділ комунікації поліції Сумської області