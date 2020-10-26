ФК «Альянс» сыграет сегодня в Киеве (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» в Киеве сыграет с «Оболонью». Начало в 18.00.
После 10 туров команды находятся рядом в турнирной таблице: у обоих по 10 очков - «Оболонь» - 11-я с 8 матчами, «Альянс» - 12-й в 7 матчах.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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