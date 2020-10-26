ФК «Альянс» сыграет сегодня в Киеве (трансляция) Сегодня, 5 ноября, пройдут игры 11-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» в Киеве сыграет с «Оболонью». Начало в 18.00. После 10 туров команды находятся рядом в турнирной таблице: у обоих по 10 очков - «Оболонь» - 11-я с 8 матчами, «Альянс» - 12-й в 7 матчах.