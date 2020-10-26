Водителя, устроившего смертельное ДТП на Сумщине и скрывшегося с места аварии, взяли под стражу Суд взял под стражу мужчину, совершившего смертельное ДТП в г. Ворожба Белопольского района.

Об этом сообщил сайт Белопольского районного суда:

«Постановлением Белопольского районного суда Сумской области от 04.11.2020 применена в отношении гражданина К., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть по 2 января 2021 года включительно без определения размера залога».

Досудебным расследованием установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 4 ноября около 2.55 в г. Ворожба Белопольского района управлял автомобилем «ВАЗ - 2101». Приблизившись к магазину, где в это время стоял автомобиль «ГАЗель», при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения не учел дорожную обстановку и перед началом объезда помехи не убедился, что указанный маневр опасен, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля «ВАЗ-2101» погибли. Еще один пассажир получил телесные повреждения.