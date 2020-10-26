Повернути кошти за пробне ЗНО-2020 можна до 1 грудня Процес повернення коштів за скасоване пробне ЗНО триватиме до 1 грудня 2020 року. Кошти вже відшкодовані більш ніж 155 тисячам громадян

Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки України спільно з ПриватБанком з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників, що становить 71,2% від загальної кількості.

Загальна сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис 510 грн – це 72,7% від суми, виділеної з фонду боротьби з COVID-19.

Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають 27 днів на врегулювання цього питання.

Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада: отримати/мати картку ПриватБанку; перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Необхідно звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, що прив’язаний до картки ПриватБанку, – він має бути тільки один.

Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.

Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.

Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.

Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.

Якомога швидше – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.

Якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків, або якщо за цей час свій номер телефону змінився, необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.

Інструкцію щодо повернення коштів також розміщено на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

17 червня Кабінет Міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тис грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.