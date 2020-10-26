В Сумах в тройную аварию попала маршрутка Вечером на улице Ковпака в Сумах произошло тройное ДТП.

На месте ДТП выяснилось, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer во время перестроения в соседнюю полосу движения не убедилась в безопасности маневра, после чего, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомобилем Daewoo Nubira. Затем неуправляемый автомобиль вернулся на свою полосу, где столкнулся с маршрутным авто «Рута». В дальнейшем оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части.

К счастью, никто не пострадал, но невнимательность и игнорирование ПДД привели к материальному ущербу для всех владельцев автомобилей.

На водительницу Mitsubishi Lancer патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, пишет СТС.