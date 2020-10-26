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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40338

Поліцейські радять сумчанам вживати додаткових заходів по збереженню власного майна

Останнім часом до поліції все частіше надходять заяви від громадян про крадіжки з домоволодінь. У деяких випадках злочини трапляється з вини самих господарів.

Аби убезпечити своє майно від злочинних посягань, працівники поліції радять громадянам приділяти більшу увагу його збереженню. Пам’ятайте, більшість крадіжок трапляються за наводкою. Тому дуже важливо, щоб злодії не знали, коли вас немає вдома та які цінності ви маєте. Якщо ви плануєте поїздку куди-небудь, не розповідайте про це стороннім особам. Пам’ятайте, тільки обмежене коло близьких людей повинно знати, на який термін ви залишаєте помешкання. Попросіть сусідів чи родичів, яким довіряєте наглядати за вашим житлом у період вашої відсутності.

Як правило, злодії потрапляють до чужої квартири через вхідні та балконні двері, вікна і кватирки. Обладнайте вхідні двері надійними замками, а вікна та балконні двері - металевими Ґрати. Особливо це стосується перших поверхів та тих, до яких підведені пожежні драбини.

Встановіть сигналізацію служб охорони. У випадку проникнення, вона відлякає крадіїв і приверне увагу сусідів.

Будьте обачними та уважними, і шанси потерпіти від рук крадіїв значно зменшаться.
Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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