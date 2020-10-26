На Сумщине полиция изымает наркотические средства Марихуану, порошкообразное наркотическое вещество и метадон обнаружили правоохранители у двух жителей области за прошедшие сутки.

В Сумах полицейские остановили 29-летнего мужчину, который имел при себе сверток с порошкообразным веществом, внешне похожим на наркотическое и две таблетки метадона.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили 15 граммов марихуаны у 36-летнего жителя Ахтырки. Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения или даже лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.