В Сумской горбольнице № 5 установили новый рентгенаппарат В КНП «Клиническая больница № 5» после получения всех разрешительных документов заработал современный цифровой рентгенодиагностический аппарат итальянского производства.

По словам медиков, новое оборудование - серьезное подспорье им в диагностике вирусной пневмонии, ведь эта больница определена основной для госпитализации больных с COVID-19.

Заведующая отделением лучевой диагностики Наталья Дорофеева пояснила, что отличие между рентгеном и компьютерной томографией в принципах диагностики. При проведении рентген-исследования доза облучения намного меньше, из-за чего оно может осуществляться неоднократно, а это важно для наблюдения за динамикой лечения.

Рентгенологическое обследование проводится по направлению врача и бесплатно.

Новый аппарат дает возможность проводить все виды исследований в различных проекциях. Цифровые технологии позволяют переносить снимки, а они выходят высокого качества, на электронные носители и отправлять по электронной почте.

Активно используют в больнице и передвижной рентгенаппарат, который также появился в этом году. Его мобильность позволяет проводить обследование без транспортировки больных, которым назначен постельный режим.