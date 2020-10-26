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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18283

На Сумщине за убийство дали 8 лет

К 8 годам лишения свободы осужден мужчина, который пытался убийство товарища представить ДТП.

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего жителя Путивльского района, который лишил жизни товарища и пытался убийство представить ДТП.

Речь идет о событии, которое произошло в с. Бобино Путивльского района. Бездыханное тело 41-летнего местного жителя в кювете у автотрассы случайные прохожие обнаружили 30 апреля 2020 года. Прибыв на место происшествия, правоохранители пришли к выводу, что повреждения погибшего не характерны для ДТП. Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры оперативно установили, что потерпевшего последний раз видели живым в компании местного жителя. Более того, в его доме полицейские нашли следы крови на полу и окровавленный обрезок металлической трубы.

Оказалось, что накануне мужчины общались за бутылкой водки. Сначала между ними возникла ссора из-за женщины, а потом дело дошло до драки. Схватив обрезок металлической трубы, хозяин 12 раз ударил гостя по голове. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы избежать наказания, хозяин дома ночью перенес тело к автодороге, где и бросил в кювете. Он вполне искренне надеялся, что смерть односельчанина «спишут» на аварию.

В суде обвиняемый признал свою вину, пояснил, что погибший откровенно ухаживал за его сожительницы и за это поплатился жизнью. По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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