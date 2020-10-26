На Сумщине задержали одного из серийных грабителей, его сообщника ишут Действовали злоумышленники на территории Шостки. В темное время суток подходили к выбранной жертве, били и отбирали ценные вещи.

Сотрудники криминальной полиции Шосткинского отдела при силовой поддержке спецподразделения КОРД, задержали одного из подозреваемых. Личность его сообщника устанавливается.

Следователи полиции уже объявили о подозрении неоднократно судимому 29-летнему жителю Шостки в совершении двух грабежей.

Так, в один из вечеров злоумышленники напали в безлюдном месте на случайного прохожего, пытаясь отобрать у него сумку с вещами. Когда 34-летний мужчина стал сопротивляться - избили, повалили на землю и забрали желаемое. В сумке потерпевшего были личные документы, 150 гривен, регистрационные документы на автомобиль, банковская карта и мобильный телефон.

Другой жертвой грабителей стал 14-летний парень. Подросток вместе с товарищем вечером находились на остановке общественного транспорта, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Последний спросил «который час», а получив ответ, ушел. Уже через несколько минут он вернулся с сообщником - один сзади ударил ребенка по голове металлическим предметом, а другой, в это время, вырвал из рук парня мобильный телефон.

«Наши сотрудники уголовного розыска провели целый ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность одного из злоумышленников, и при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели его задержание, - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В кармане подозреваемого был найден пистолет, а в носке - бумажный сверток с растительным веществом, похожим на марихуану. Все это было изъято и направлено на экспертное исследование».

Сейчас полицейские устанавливают личность другого грабителя. В отношении задержанного открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

По факту изъятия оружия и наркотиков - открыты уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное хранение наркотических веществ).

Кроме того, полицейские устанавливают причастность задержанного к другим грабежей совершенных на территории Шостки и района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.