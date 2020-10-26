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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Лебединський художній музей повернулися експонати після реставрації

Після реставрації, до Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва повернулися дві картини: «Портрет Павла І» (кін ХVIII століття) та «Портрет М.М. Анненкова» (друга половина ХІХ століття). Реставрація проводилася на базі Національного науково-дослідного реставраційного центру України в місті Києві.

У зв’язку із вкрай важким їх станом, обидві картини жодного дня не експонувалися. Більше ста років вони пролежали у фондовому сховищі музею. І лише в 2019 році були передані на реставрацію, що тривала більше року.

«Портрет Павла І». кін ХVIII століття
 

«Портрет М.М. Анненкова» (друга половина ХІХ століття)

Виконали реставрацію художники-реставратори олійного живопису вищої кваліфікаційної категорії Анастасія Черниченко («Портрет Павла І») та Ольга Бондар («Портрет М.М. Анненкова»).

 

«Портрет Павла І». кін ХVIII століття (після реставрації)

Реставраторами проведено комплекс консерваційних та реставраційних заходів, в тому числі фізико-хімічні дослідження фарб, білил та грунту. Також було проведено укріплення фарбового шару з грунтом та основою, видалення всіх пилових та інших забрудників, проведено коригування реставраціних грунтовок. Полотна натягнуті на нові підрамники, дубльовано їх окрайки. В місцях втрат авторського фарбового шару і грунту, підведено реставраційний грунт. Місця втрат тоновані в тон авторського живопису. Полотна покриті захисним шаром лаку. Їм надано експозиційного вигляду.

 
«Портрет М.М. Анненкова», друга половина ХІХ століття (після реставрації)
 

Окремо, було проведено мистецтвознавчу експертизу та наукове дослідження «Портрету М.М. Анненкова», яке провів молодший науковий співробітник наукового відділу ННДРЦУ А.М. Тімофєєв. За результатами наукового дослідження було встановлено орієнтовану дату написання портрету – третя чверть ХІХ століття, а також зроблено висновок, що картина із Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва «Портрет М.М. Анненкова» не є копією, а є оригінальною роботою, створеною художником за літографією П.Ф.Бореля у виданні Мамишева В.М.

3 листопада 2020 року обидві картини прибули до Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва, й після проведення оформлення (виготовлення рам) будуть виставлені в постійній експозиції й представлені відвідувачам художнього музею (картини мають розміри: 52,5х44,5 см та 72,0х53,5 см).

В Реставраційному центрі України

З метою прискорення цього моменту, Лебединський міський художній музей звертається до лебединських меценатів, благодійників та підприємців з проханням допомогти замовити та виготовити рами для відреставрованих творів. Кошти можна переказати на рахунок Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва: р/р UA568201720314261005301025210. Отримувач: відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради. МФО 820172. Код 23638490.

Кричевський В.Г. «Квітка гарбуза», 1931

Також цього дня, із колекції Лебединського міського художнього музею було передано для подальшої реставрації до Національного науково-дослідного реставраційного центру України (м. Київ) одразу 9 (дев’ять) мистецьких творів. Серед них, зокрема живописні роботи Василя Кричевського (1872-1952) «Квітка гарбуза», 1931, Вікентія Следзінського (1837-1909) «Портрет М.Г. Добросельської», 1880, робота художника ХІХ ст. «Переписувач», а також ряд графічних робіт Хлопонін А. «Жіночий портрет», 1856, художник ХІХ ст. «Турчанка», роботи Василя Кричевського «Сільський краєвид», 1945 та «Шишаки. Україна», 1945, інші твори.

 
«Переписувач», ХІХ ст.
 
 

Следзінський В.О. «Портрет М.Г. Добросельської», 1880

На сьогоднішній день в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України знаходиться 11 творів мистецтва із колекції художнього музею (відреставровані – 4), на базі Харківської філії ННДРЦУ – 7 творів мистецтва (відреставровані – 8 ). Загалом, за останні 3 роки, після відновлення співпраці з Реставраційним центром, відреставровані вже 54 твори мистецтва із колекції художнього музею.

 
“Турчанка”, ХІХ ст.

В Лебединському міському художньому музеї імені Б.К.Руднєва щиро дякую художникам-реставраторам Національного науково-дослідного реставраційного центру України (генеральний директор – Світлана Стрєльнікова) за проведену якісну реставрацію творів мистецтва, бажають їм творчої наснаги, та сподівається на продовження співпраці у майбутньому.

  • Сільський краєвид
  • Шишаки. Україна

Окремі слова подяки – лебединському підприємцю та меценату – Олександру Леонідовичу Андреєву, який організував доправлення творів мистецтва на реставрацію із Лебедина в Київ, а також доставку вже відреставрованих робіт – назад в Лебедин.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

 
 
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