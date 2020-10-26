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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54194

Сумський ТЮГ пропонує виставу онлайн

Шановні глядачі! 5 листопада запрошуємо всіх на веселу та дотепну історію кохання, наповнену надзвичайно смішними та заплутаними ситуаціями і гумором - комедію на дві дії за п'єсою Я.Стельмаха "Коханий нелюб".

Режисер-постановник –  заслужений діяч мистецтв України Анатолій Мартюшов

Сценографія –  заслужений художник України Едуард Ледньов

Музичне оформлення  –  заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай

Художник з костюмів – Ольга Ледньова

Художник з освітлення – Володимир Гайсинський

Дійові особи та виконавці:

Граф - заслужений артист України Вадим Шерстюк

Оляна, його наречена - заслужена артистка України Анфіса Зінченко

Степан, його слуга - Олексій Тищенко

Ярися, її служниця - Наталія Шульженко

Онисим, графів псар - Сергій Сидоренко

Шумицький, товариш графа - Станіслав Сахно

Кущ, товариш графа - Юрій Січевський

Перший слуга - Андрій Науменко

Другий слуга - Андрій Храпов

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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