Сумський ТЮГ пропонує виставу онлайн

Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Анатолій Мартюшов
Сценографія – заслужений художник України Едуард Ледньов
Музичне оформлення – заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай
Художник з костюмів – Ольга Ледньова
Художник з освітлення – Володимир Гайсинський
Дійові особи та виконавці:
Граф - заслужений артист України Вадим Шерстюк
Оляна, його наречена - заслужена артистка України Анфіса Зінченко
Степан, його слуга - Олексій Тищенко
Ярися, її служниця - Наталія Шульженко
Онисим, графів псар - Сергій Сидоренко
Шумицький, товариш графа - Станіслав Сахно
Кущ, товариш графа - Юрій Січевський
Перший слуга - Андрій Науменко
Другий слуга - Андрій Храпов