Сумський ТЮГ пропонує виставу онлайн Шановні глядачі! 5 листопада запрошуємо всіх на веселу та дотепну історію кохання, наповнену надзвичайно смішними та заплутаними ситуаціями і гумором - комедію на дві дії за п'єсою Я.Стельмаха "Коханий нелюб".

Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Анатолій Мартюшов Сценографія – заслужений художник України Едуард Ледньов Музичне оформлення – заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай Художник з костюмів – Ольга Ледньова Художник з освітлення – Володимир Гайсинський Дійові особи та виконавці: Граф - заслужений артист України Вадим Шерстюк Оляна, його наречена - заслужена артистка України Анфіса Зінченко Степан, його слуга - Олексій Тищенко Ярися, її служниця - Наталія Шульженко Онисим, графів псар - Сергій Сидоренко Шумицький, товариш графа - Станіслав Сахно Кущ, товариш графа - Юрій Січевський Перший слуга - Андрій Науменко Другий слуга - Андрій Храпов