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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:51769

Президент уволил губернатора Сумщины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №490 / 2020 «Об увольнении Р.Грищенко с должности главы Сумской областной государственной администрации».

«Уволить Грищенко Романа Сергеевича от должности главы Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе, размещенном на сайте президента 5 ноября.

Напомним Роман Грищенко работал в должности главы Сумской ОГА с марта 2020 года.

Политика Роман Грищенко

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