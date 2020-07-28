Президент уволил губернатора Сумщины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №490 / 2020 «Об увольнении Р.Грищенко с должности главы Сумской областной государственной администрации».

«Уволить Грищенко Романа Сергеевича от должности главы Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе, размещенном на сайте президента 5 ноября.

Напомним Роман Грищенко работал в должности главы Сумской ОГА с марта 2020 года.