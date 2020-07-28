Президент уволил губернатора Сумщины

«Уволить Грищенко Романа Сергеевича от должности главы Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе, размещенном на сайте президента 5 ноября.
Напомним Роман Грищенко работал в должности главы Сумской ОГА с марта 2020 года.
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