Сумские баскетболисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)

БК «СумДУ» в рамках второго предварительного этапа Кубка сыграет два матча с представителем Высшей лиги (группа «2») - БК «Химик-2» (Южное).
Обе игры пройдут в г. Южный (Одесская обл.). Первый поединок начнется в пятницу в 14:00 (номинальные хозяева БК «СумДУ»). Ответный матч пройдет в субботу. Начало - 11:00.
В предыдущем раунде южненцы одолели БК «Говерла» (Ивано-Франковск) - 93:68 и 81:72.
В чемпионате Украины БК «Химик-2» в группе «2» высшей лиги имеет идентичные показатели с сумскими баскетболистами. После трех туров у «химиков» 5-е место (2 победы и 2 поражения).
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