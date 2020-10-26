Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33598

На Сумщине обновился коронавирусный рекорд

За четверг на Сумщине подтвердили 439 новых случаев заболевания COVID-19.

Теперь в области 13635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки умерло 7 человек, - всего 218.

В Украине заболело 9721 человека, - всего 440 188.

Общество

Новости

На Сумщине 439 новых случая коронавируса: подробности
Сегодня 08:55
5 случаев, когда кредит - действительно идеальное решение
04.11.2020 12:26
Кто прошел в Сумской горсовет (поименно)?
04.11.2020 09:15
Степанов объяснил, почему некоторым больным COVID-19 отказывают в госпитализации
Сегодня 10:15
В Ромнах мужчину нашли мертвым в съемной квартире
Сегодня 10:01
На Сумщине директор предприятия подозревается в завладении бюджетными средствами
Сегодня 09:51
В Сумах стартовал футзальный турнир
Сегодня 09:36
“Відреставровані шедеври”. У Сумському художньому музеї відкрили виставку
Сегодня 09:18
Сумские баскетболисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)
Сегодня 09:12
На Сумщине обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 08:33
Сумчане собирают подписи за капремонт дороги на проспекте Лушпы
Сегодня 08:30
Сумські артисти зі здобутками на міжнародному фестивалі-конкурсі
Сегодня 08:02
view counter

Статьи

Українцям дозволили змінювати по батькові
Вчера 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
Вчера 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.