На Сумщине 439 новых случая коронавируса: подробности За четверг в Сумах подтвердили 315 новых случаев COVID-19.

По состоянию на 6 ноября на Сумщине 13635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 439 человек (Сумы - 315, Конотоп – 3, Ахтырка – 2, Глухов - 33, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н – 5, Глуховский р-н - 5, Краснопольский – 2, Лебединский – 1, Недригайловский – 1, Путивльский – 2, Сумской р-н – 37, Тростянецкий р-н - 19, Ямпольский - 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 218 летальных случаев. Из них 7 - за прошедшие сутки: Сумы, Конотоп, Ахтырка – по 2, Недригайловский - 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 5421 человек, из них за минувшие сутки – 110 (Сумы - 67, Шостка – 1, Конотоп - 7, Глухов – 7, Белопольский р-н - 1, Бурынский – 6, Глуховский - 1, Краснопольский р-н - 1, Липоводолинский – 1, Путивльский – 9, Сумский р-н – 2, Ямпольский - 7).