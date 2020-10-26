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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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“Відреставровані шедеври”. У Сумському художньому музеї відкрили виставку

Експозицію “Відреставровані шедеври” покажуть у Сумському художньому музеї. Її підготували до століття закладу. На виставці представлені роботи сумських та харківських реставраторів, які відроджували експонати з музейної колекції.

На виставці представлені різні експонати: ікони, картини, кераміка, скло. Їх поєднує стан, в якому вони були до реставрації. Поруч з кожним – фотографія, яка дозволяє порівняти і оцінити рівень роботи майстра, пише Суспільне.

“Відреставровані шедеври”. У Сумському художньому музеї відкрили виставкуСуспільне Суми

Роботи виконують зазвичай харківські та сумські спеціалісти.

“На цій виставці представлені багато робіт, які я зробила за останні роки. Це роботи зі старої колекції, тобто датуються початком-серединою 19 століття”, - каже художниця-реставраторка творів з кераміки та скла Влада Єрмак.

Одна з таких робіт - теракотова ваза з ручкою.

“Це початок 19 століття, Західна Європа. Цей глечик – він мав втрату. Її мені довелося дорощувати, доповнювати фарбами”, - говорить вона.

Усі експонати в художньому музеї – під постійним наглядом, за ними слідкують і за потреби реставрують, розповіли нам у музеї. А на виставці – найяскравіші приклади майстерності реставраторів.

“Відреставровані шедеври”. У Сумському художньому музеї відкрили виставкуСуспільне Суми

“Тут представлені твори і 17, і 18, і 19 століття, початок 20. Це стара колекція. Наприклад, з Харківською філією ми співпрацюємо понад 20 років. Один раз на рік привозимо до них предмети, щоб вони робили реставрацію”, - говорить завідувачка відділу науково-фондової роботи музею Ольга Плохута.

“Відреставровані шедеври”. У Сумському художньому музеї відкрили виставкуСуспільне Суми

За її словами, у 2019 році художники-реставратори з живопису зробили лише дві картини.

“Вони прибрали там плісняву, що була, відшарування шару фарбового”, - зазначила вона.

“Відреставровані шедеври”. У Сумському художньому музеї відкрили виставкуСуспільне Суми

Наразі музей зачинений на карантин. Поціновувачі побачать експозицію після його закінчення.

 
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