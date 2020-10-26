На Сумщине директор предприятия подозревается в завладении бюджетными средствами Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору предприятия, который во время ремонтных работ завладел бюджетными средствами.

По данным следствия, подозреваемый после завершения работ по объекту «Реконструкция существующей котельной Алтынивской ООШ I-III ступеней в с. Алтыновка Кролевецкого района», злоупотребляя служебным положением, составил заведомо неправдивые официальные документы, в которых указал завышенную стоимость приобретенного оборудования. Таким образом завладел денежными средствами в сумме 107 820 грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.