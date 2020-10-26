В Ромнах мужчину нашли мертвым в съемной квартире 5 ноября в 21.45 в Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жительницы города Ромны о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Гетьмана Мазепы ее сын, проживающий в съемной квартире, на стуки и звонки не отвечает, поэтому нужна помощь в открывании дверей.

Немедленно к месту вызова прибыло дежурное спасательное отделение МЦБР ГСЧС Украины и дежурный наряд Национальной полиции. Спасатели с помощью специальных инструментов открыли дверь квартиры, внутри которой обнаружили ее жителя без признаков жизни.