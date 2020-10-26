Степанов объяснил, почему некоторым больным COVID-19 отказывают в госпитализации

Госпитализация больных коронавирусом может происходить только по показаниям и направлению врача. В остальных случаях гражданам советуют прислушиваться к советам медиков и лечиться дома.
Об этом на брифинге 6 ноября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Любая госпитализация должна происходить исключительно по показаниям. Это и безопасность вашего здоровья, потому что любая больница имеет так называемую "внутреннюю больничную инфекцию". И если у вас нет показаний для госпитализации, то безопаснее лечиться дома", – сказал он.
Глава Минздрава подчеркнул, что до 80% всех инфицированных COVID-19 в Украине – легкое протекание вируса, поэтому они не нуждаются в госпитализации.
"Хочу госпитализироваться" ... Это такое выражение... Больница – это же не санаторий, когда человек просто хочет госпитализироваться. Это должно происходить исключительно по показаниям, по установленному врачом диагнозу и по его направлению", – отметил Степанов.
Также министр напомнил симптомы у больных с подозрением или подтвержденным COVID-19, появление которых требует амбулаторного лечения:
В то же время министр добавил, что в случае появления симптомов COVID-19 надо немедленно связываться со своим семейным врачом.