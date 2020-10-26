ФК «Сумы» начал процедуру аттестации в ПФЛ Украины В ФК «Сумы» поступили письма из Ассоциации любительского футбола Украины и Украинской ассоциации футбола с предложением начать процедуру аттестации ФК «Сумы» для получения аттестата на право участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.

Клубы, которые выполнят минимальные требования УАФ в соответствии с критериями, установленными в Регламенте по аттестации футбольных клубов ПФЛ, получат право участвовать в профессиональных соревнованиях по футболу.

- Начало процедуры аттестации в ПФЛ Украины - это переломный момент в возвращении профессионального футбола в Сумы, - считает президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко. - Мы не единственный областной центр в Украине, где нет профессиональной команды. Статус чемпиона области и последующее участие в чемпионате Украины по футболу среди любительских команд предоставили ФК «Сумы» право принять в ней участие. Мы безотлагательно начинаем консультации с мэром Сум, новоизбранными фракциями и депутатами Сумского горсовета по поддержке дальнейшей трансформации ФК «Сумы» в профессиональный клуб. Этого момента сумские болельщики ждали два года. Уверен - власть нас поддержит.

Напомним, что профессиональный футбольный клуб «Сумы» начал функционирование в Сумах в 2008 году. В апреле 2019 года органы правосудия УАФ лишили клуб профессионального статуса, команда фактически прекратила существование.

Рестарт сумской команды начался в марте этого года, когда футбольный клуб «Сумы» было создано на базе ФК «LS Group» из Верхней Сыроватки.