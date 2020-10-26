За 10 месяцев в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 5,6 млрд грн По информации областного Департамента финансов, за январь-октябрь 2020 года в общий фонд местных бюджетов области поступило 5 598 100 000 гривен собственных доходов.

Такие поступления обеспечили выполнение годового утвержденного местными советами объема на 96,7%. По сравнению с прошлым годом доходная часть местных бюджетов выросла на 4,3% или на 232,3 млн гривен.

Однако, 15 местных бюджетов области не выполнили утвержденных местными советами объемов на январь - октябрь 2020 года, а именно: города Глухов, Ромны, Кролевецкий, Роменский, Тростянецкий районы, Николаевская (Белопольского района), Хотинская, Боромлянская, Камышанская, Тростянецкая, Шосткинская, Сумская, Конотопская, Белопольская, Ахтырская объединены территориальные громады.

Также произошло снижение фактических поступлений по сравнению с прошлым годом по 4 районам: Роменскому, Ахтырскому, Белопольскому, Бурынскому.