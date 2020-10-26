Сколько учителей и школьников Сумщины болеют коронавирусом? 5 ноября в учреждениях общего среднего образования Сумской области на коронавирус заболели 4 педагогические работники, на самоизоляцию попали 12 учеников и 2 работника.

Об этом сообщает департамент образования и науки Сумской ОГА. Всего за период с 1 сентября на COVID-19 болели 85 учеников, 325 работников учреждений образования, на самоизоляции находились 7761 ученик, 561 работник. Подробности здесь.